Stromboli, forte scossa di terremoto al largo della vulcanica isola

All’alba scossa di terremoto in mare al largo di Stromboli. È stata abbastanza forte ma per fortuna a una notevole profondità: non è stata dunque avvertita da isolani e vacanzieri.

È stata di magnitudo 3.5, e si è verificata alle ore 06:27.

L'ipocentro è stato ad una profondità di 272.4 Km. È stata registrata dalla sala operativa dell'Ingv di Roma. Ma per la notevole profondità non è stata avvertita da abitanti e villeggianti.