Auto si schianta contro un bus a Messina, tanta paura ma nessun ferito

Incidente a Messina questa mattina, con uno scontro che poteva avere conseguenze molto gravi. Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenute dopo uno schianto che coinvolto un bus della azienda trasporti municipalizzata della città.

Il personale intervenuto anche dal distaccamento nord ha accertato che l’incidente non ha causato feriti.

Il mezzo, per cause da accertare, è andando a urtare il guardrail di cinta del lago di Ganzirri (Lago Grande), e un grosso palo ha attraversato tutto l'interno dell'abitacolo del bus passeggeri e, fortunatamente, senza colpire nessuno dei pochi passeggeri seduti.

Dopo aver liberato e disincastrato il mezzo dal grosso palo di legno, aver messo in sicurezza tutta l'area coinvolta, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede. Il grosso mezzo dell'Atm è stato agganciato dal carro attrezzi e trasportato al magazzino comunale. Sul posto la polizia municipale per gli accertamenti di competenza.