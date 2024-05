Lipari, coperte le buche sulle strade a Pianoconte e Quattropani

Dopo il centro di Lipari per le strade con buche si corre ai ripari nelle borgate di Pianoconte e Quattropani. A sollecitare i lavori erano stati gli abitanti soprattutto dopo l’incidente accaduto ad una signora che con la sua vettura a Pianoconte vicino l’ex ufficio Postale, addirittura aveva bucato due ruote.

Se nelle due frazioni i lavori sono in corso, l’isolano Bartolo Casella, ha lanciato un vero e proprio Sos per la stradina di Area Morta, a Quattropani. «Attenzione . dice - a macchine e motorini c’è un tombino con buca di oltre 15 centimetri. Non c'è segnaletica e di notte è super pericoloso. Urge un immediato intervento per evitare che possa accadere l'irreparabile. Se un motorino lo prende con la ruota davanti si capovolge sottosopra».

E sempre a Quattropani un incidente si è verificato ad Alta Pecora. Una decina di ragazzi con le loro moto praticavano il fuoristrada e un 17enne a seguito di una caduta con l’elisoccorso è stato trasferito al Papardo di Messina e sottoposto ad un intervento chirurgico per estrapolare il rene sinistro che era stato compromesso.