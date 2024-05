Droga in casa tra le stoviglie e il guardaroba, arrestato a Messina

Con la droga in casa, finisce agli arresti domiciliari. È accaduto ieri notte nel rione di Messina Gazzi, quando i carabinieri della locale stazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un quarantaquattrenne, già noto alle forze di polizia anche per precedenti specifici.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un insolito andirivieni di persone nelle vicinanze dell’abitazione dell’indagato, alcune delle quali riconosciute quali assuntori di droga. Il sospetto di una presunta attività di spaccio, ha indotto i carabinieri a fare irruzione nell’appartamento per eseguire una perquisizione. In casa i militari hanno trovato e sequestrato 25 grammi di marijuana e 17 circa di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e alla somma di 160 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. La marijuana, contenuta in un vasetto di vetro, era nascosta in un pensile della cucina, in mezzo ad altre confezioni di alimenti. L’hashish, invece, è stato trovato nel guardaroba della camera da letto, in mezzo alla biancheria.