Lipari, un uomo si sente male ma l'elisoccorso non riesce a partire

A Lipari l’elicottero del 118 è arrivato sull'isola per soccorrere un isolano affetto da un problema cardiaco ma il velivolo per un guasto, nella pista vicino l'ospedale, non è più riuscito a ripartire. Per fortuna, il paziente non era in condizioni gravissime e i medici si sono attivati immediatamente per richiedere l'intervento di un altro elisoccorso. Che è arrivato dopo una trentina di minuti circa e per la pista occupata dall'altro mezzo, è stato costretto ad atterrare nel campo di calcio che non si fa in tempo a bagnare e si è alzato un polverone che ha allarmato non solo gli abitanti delle case prospicienti.

E così finalmente l'isolano è riuscito a raggiungere il Papardo di Messina per le terapie necessarie. E proprio per tenere alta l’attenzione sulla sanità venerdì si terrà una manifestazione a Milazzo insieme ai cittadini mamertini e barcellonesi. Avrà luogo alle 10.30 in piazza Roma da dove partirà il corteo per rivendicare il diritto alla salute e il potenziamento dei distretti socio-sanitari di Barcellona, Lipari e Milazzo.