Lipari, incendio a Monte Gallina: case a rischio, isolani e turisti per precauzione si sono allontanati dalle villette

A Lipari un incendio di vaste proporzioni, nel pomeriggio di oggi (16 maggio) ha creato panico tra gli abitanti e i villeggianti di Monte Gallina. In pochi attimi il fuoco per l’impetuoso vento di scirocco si è propagato e ha messo a rischio una decina di villette, tanto che per precauzione residenti e turisti si sono dovuti allontanare. Il fumo sospinto dallo scirocco ha invaso anche il centro dell’isola e l’aria è diventata irrespirabile in alcune zone. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e due Canadair che hanno bombardato tutta la borgata con continui gettiti di acqua di mare.

I danni sono ingentissimi. Oltre 5 ettari di macchina mediterranea sono stati bruciati. Case e magazzini lambiti dalle fiamme. Alberi da frutta e orti ridotti in cenere. E se la situazione non è precipitata lo si deve al gran lavoro dei vigili del fuoco, che per cinque ore hanno lottato con le fiamme alte. Provvidenziale si è rilevato l'intervento dei Canadair.