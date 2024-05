Incidente sull'autostrada Messina-Palermo: furgone va fuori strada e si ribalta, ferito il conducente

Ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, ribaltandosi. Momenti di paura sull'autostrada Messina-Palermo, poco prima dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, dove un furgone ha terminato la sua corsa all'interno di un'aiuola spartitraffico. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

L'uomo è stato estratto dall'abitacolo e sottoposto alle prime cure mediche, ma ha riportato diverse ferite ed è stato quindi necessario trasportarlo in ospedale. Sul luogo dell'incidente la Polstrada ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. In seguito all'incidente si sono registrati fortissimi rallentamenti al traffico, su entrambe le direzioni dell'arteria autostradale. La circolazione è tornata alla normalità dopo l'arrivo dei soccorsi e la rimozione del mezzo pesante.

A fine aprile un altro incidente gravissimo sulla stessa autostrada, in quel caso si è registrata una vittima. Un carabiniere di 23 anni, Daniele Breganze, palermitano, è morto nello scontro tra un’auto e un tir: viaggiava da solo al volante della propria autovettura in direzione Palermo. L'incidente si è verificato nel tratto tra Brolo e Rocca di Capri Leone.