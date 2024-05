Muore dopo 8 giorni la turista coinvolta nell'incidente sulla A18: donati gli organi

Dopo 8 giorni è morta la donna di 53 anni rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo. Era ricoverato presso il reparto di rianimazione e anestesia dell’ospedale Cannizzaro di Catania in gravissime condizioni e ieri sera è deceduta.

La donna, una turista brasiliana, si trovava in Sicilia in vacanza con il compagno e mentre viaggiavano sulla A18, all'altezza di Fiumefreddo, l'incidente nel quale era rimasto ferito anche l'uomo. Intorno alle 16 si erano scontrati un autocarro e due autovetture, che viaggiavano in direzione Messina. Tre i feriti, tra cui la donna poi deceduta.

L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, al chilometro 48+700, e l’asfalto, nel momento dell'incidente, era molto scivoloso a causa della pioggia. Sul posto insieme alla Polstrada erano intervenuti i mezzi del 118 e una eliambulanza che aveva trasportato la ferita in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Dopo il decesso della donna, è stato deciso di donare gli organi: cuore, fegato, reni e cornee.