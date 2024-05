Vulcano, oltre due chili di cocaina trovati sulla scogliera

A Vulcano oltre due chilogrammi di cocaina sono stati rinvenuti nella scogliera del promontorio di Vulcanello. Era ben sistemata in un involucro in cellophane ed è stato scoperto dai carabinieri della locale stazione.

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, quando, nel transitare lungo il tratto di mare in zona Vulcanello, i militari dell’Arma hanno notato una busta di plastica adagiata in una cala della scogliera. All’interno del sacchetto, recuperato, si trovava un involucro, confezionato con pellicola in cellophane, contenente oltre due chili di cocaina.