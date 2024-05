Incidente sulla tangenziale di Messina, poliziotto in moto colpito da un'auto: è grave

Un agente della polizia stradale è stato investito questa mattina lungo la tangenziale di Messina, poco prima dell'autogrill di Tremestieri. L'incidente è avvenuto tra gli svincoli di San Filippo e Tremestieri. A soccorrere il poliziotto sono stati gli automobilisti che si trovavano sul posto. Allertati i soccorsi, è giunta l'ambulanza del 118 che ha trasferito l’agente d'urgenza al Policlinico. Secondo le prime informazioni, il poliziotto sarebbe in gravi condizioni.

Il poliziotto è messinese e ha 30 anni, presta servizio a Reggio Calabria. Stava tornando a casa in sella alla sua moto quando è rimasto vittima di un incidente. L'automobilista che lo ha colpito si sarebbe dato alla fuga. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente. Sono in corso le indagini.