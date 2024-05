Panarea, i carabinieri sequestrano una discarica abusiva nell’isola più chic delle Eolie

Nella piccola isola delle Eolie i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva e denunciato il titolare dell’area.

L’accusa è di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

A seguito di un predisposto servizio, svolto con l’ausilio di tecnici dell’Arpa, i militari dell’Arma hanno accertato che l’indagato, in un terreno di sua proprietà di 500 metri quadri circa, aveva depositato rifiuti pericolosi e non, tra cui, numerosi accumulatori esausti, carcasse di scooter, pneumatici deteriorati, materiale ferroso e rottami vari, taniche con residui di materiale oleoso riversi sul terreno, materiale di risulta edile ed altro ancora.

L’intera area adibita a discarica ed i rifiuti rinvenuti sono stati sequestrati dai carabinieri che hanno informato l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.

I controlli dei carabinieri proseguiranno al fine di accertare la presenza di eventuali ulteriori violazioni alle normative in tema ambientale, settore delicato e di rilevante importanza, da monitorare costantemente, di concerto con la procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera.