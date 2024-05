Messina, trovati morti venti gatti all'ex macello di via Santa Cecilia

Orrore a Messina. Tredici gatti sono stati trovati morti all'interno dell'ex macello di via Santa Cecilia, ma potrebbero anche essere di più. Sul posto è arrivata la polizia municipale, che ha ritrovato gli animali senza vita, probabilmente avvelenati. Gli agenti, coordinati dal comandante Giovanni Giardina, hanno raggiunto la struttura che da anni ospita numerose colonie di felini grazie al contributo dei volontari, e hanno visto la terribile scena

In corso le indagini da parte di Asp e Comune per risalire alle cause che hanno comportato la morte dei fatti. La causa più probabile, come detto, è l'avvelenamento, ma i veterinari avranno indicazioni più certe nelle prossime ore. Dall'esito degli esami, partiranno le indagini.