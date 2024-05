Salina, la cima della nuova nave Nerea si spezza: marittimo ferito, sarà trasportato in ospedale a Messina

Un marittimo della Siremar, del gruppo Caronte & Tourist, è rimasto ferito a Salina durante l’operazione di attracco della nuova nave Nerea, entrata in servizio alle Eolie da due settimane.

Il traghetto stava attraccando nel porto di Santa Marina Salina, flagellato da una bufera. Secondo quanto sarebbe emerso dalle prime indagini, la cima utilizzata per l’ormeggio, sospinta dalle folate di vento, è finita sotto il portellone di poppa, si è spezzata e si è abbattuta velocemente sul marittimo che seguiva la manovra d’attracco, colpendolo violentemente ad una gamba. L’equipaggio con il medico di bordo ha prestato le prime cure, è intervenuto anche il personale sanitario in servizio sull’isola e lo ha stabilizzato. La nave, dopo avere imbarcato passeggeri e mezzi, è ripartita per Lipari con il ferito. Arrivati sull'isola maggiore, sulla banchina di Sottomonastero, il marittimo è stato prelevato dall’ambulanza che lo ha trasferito al pronto soccorso. In ospedale è stata accertata la sospetta lesione dell'arteria femorale. Dopo essere stato stabilizzato nella sala operatoria del presidio ospedaliero di Lipari dall'équipe diretta dal dottor Enzo Compagno, il paziente verrà adesso trasferito al Policlinico di Messina, dove sarà possibile eseguire un'Angiotac.