Due incidenti sulla Messina-Catania: feriti e traffico paralizzato

È di due feriti il bilancio di due incidenti che hanno bloccato, oggi pomeriggio (20 maggio), l’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Acireale, in direzione Catania. Nel tratto ormai da tempo definito «maledetto» si è infatti verificato un duplice scontro: il primo ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato.

Il secondo riguarda un altro mezzo commerciale che, dopo la collisone con una vettura, si è adagiato su un fianco. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto è arrivata la polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica per comprendere le cause dei due incidenti. I mezzi di soccorso sanitario e i vigili del fuoco stanno operando per le cure dei feriti e per mettere in sicurezza l'area e i mezzi coinvolti.

Inevitabilmente sul tratto di autostrada si sono formate lunghissime file: nessun avviso è stato collocato agli ingressi autostradali, come in molti denuciano sui social.