Mafia di Tortorici e Barcellona: tre imprese e un immobile sequestrati a due boss

Colpito il patrimonio delle cosche mafiose dei tortoriciani e dei barcellonesi. Sequestrate dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Messina imprese agricole, terreni e altri immobili per un valore di 140 mila euro a due indiziati di mafia.

Il primo sequestro, quello eseguito dal Ros, riguarda Giuseppe Costanzo Zammataro, un esponente di spicco della famiglia mafiosa tortoriciana, articolazione dei batanesi, attualmente detenuto, arrestato il 15 gennaio 2020 nell’ambito dell’operazione «Nebrodi», coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Il 31 ottobre 2022, a conclusione del processo di primo grado scaturito dall’operazione del 2020, è stato condannato dal Tribunale di Patti a 16 anni e 4 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, truffe aggravate in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche e impiego di denaro di provenienza illecita e trasferimenti fraudolenti di valori, emergendo come un vero e proprio collettore di interessi nel settore degli aiuti comunitari per conto dell’associazione mafiosa investigata.

L'altro sequestro, eseguito invece dai carabinieri del Comando provinciale di Messina, è stato emesso nei confronti di Carmelo Vito Foti, uno dei vertici dell’associazione mafiosa della famiglia barcellonese, anche lui detenuto, condannato, già nel 2007, in via definitiva per associazione di tipo mafioso e coinvolto in più vicende giudiziarie, in particolare per episodi di estorsione; è stato arrestato il 22 febbraio 2022, nell’ambito dell’indagine che ha impedito la riorganizzazione del gruppo mafioso del Longano, a seguito della quale, il 3 febbraio 2023, è scaturita, a suo carico, la sentenza di condanna, in abbreviato, del gup di Messina, a 20 anni di reclusione, quale capo promotore del clan.