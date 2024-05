Ancora fiamme e paura a Lipari, quattro ore da incubo VIDEO

A Lipari nuovo incendio. Stavolta a Quattropani in località Calvano e Chiesa Vecchia. Se case e depositi non sono state raggiunti dalle fiamme lo si deve al gran lavoro dei vigili del fuoco che hanno "lottato" per oltre quattro ore. Fino all'una di notte. Ma l'apprensione per abitanti e villeggianti è stata a tanta a Quattropani per le fiamme divenute altissime per il forte vento che soffiava e che stavano arrivando fin sulle case e depositi di Calvano e Chiesa Vecchia. Gran lavoro per i vigili del fuoco che tra non poche difficoltà sono riusciti ad evitare che le fiamme le raggiungessero.

Anche la zona sotto Chiesa Vecchia è stata assalita dall'incendio. Anche qui si è evitato che il fuoco si propagasse in prossimità di case e magazzini. Complessivamente circa 10 ettari di macchia mediterranea sono distrutti. Ed è esplosa la rabbia degli isolani perché i sacrifici fatti per coltivare i loro terreni sono andati in fumo. Anche loro con pale e zappe si sono dati da fare per allontanare il fuoco dalle loro case e salvare il salvabile. A dar manforte sono anche intervenuti i volontari dell'associazione Radio Amatori delle Eolie e i carabinieri che hanno avviato le indagini. I vigili del fuoco hanno avviato le indagini tecniche. Potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Nel giro di pochi giorni a Lipari è il secondo vasto incendio. Dopo la rabbia degli abitanti e dei villeggianti di Monte Gallina che si sono visti bruciare una bella fetta della loro località, circa 5 ettari, ed evitato il peggio per le raffiche di vento, grazie anche all'intervento oltre che dei vigili del fuoco anche di due canadair, ora è toccato alla verde località di Quattropani che purtroppo non è nuova a questi disastri.