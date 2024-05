Tragedia sfiorata a Roccalumera, due grosse tubazioni si staccano dal viadotto e precipitano in strada

Tragedia sfiorata a Roccalumera, in provincia di Messina. Questa mattina, due grosse tubazioni in ferro si sono staccate dal viadotto autostradale Allume dell'A18 precipitando giù. Sotto al ponte, in quel momento, non transitavano pedoni e auto e nessuno è rimasto ferito.

Le condotte, cadute probabilmente a causa del cedimento dei sostegni, hanno però invaso la strada sottostante, finendo anche su alcune recinzioni metalliche. Le tubazioni erano installate in parallelo su un lato dell’impalcato, lungo la carreggiata in direzione Messina.

I passanti hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i tecnici del Comune di Roccalumera che hanno segnalato l'accaduto al Consorzio per le autostrade siciliane che provvederà a mettere in sicurezza le condotte.

La polizia locale e l'ufficio tecnico, inoltre, hanno chiuso al transito tre strade, le due piste sterrate sulle sponde del torrente e un’altra via di collegamento.