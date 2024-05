Stromboli, a «La Giusta Frequenza» i podcast della scuola media

I podcast della scuola media di Stromboli all’evento conclusivo de «La Giusta Frequenza» dedicato alla strage di Capaci. Oggi in scena l’atto finale del progetto della Fondazione Media Literacy «La Giusta Frequenza». Premi, reading e una mostra multimediale per ricordare Falcone e Borsellino.

Le scuole italiane in rete per dire no alla mafia: oltre 700 studentesse e studenti riporteranno in vita Falcone, Borsellino e i più importanti personaggi vittime della criminalità organizzata nella prima frequenza radiofonica interamente dedicata alla legalità.

Una giornata per ricordare la Strage di Capaci e le vittime di mafia attraverso la voce registrata, in più di 200 podcast, degli studenti di 30 istituti superiori italiani provenienti da sei regioni diverse. Andrà in scena l’evento finale del progetto antimafia «La Giusta Frequenza - Giovani Reporter della Memoria» all’interno di una cornice simbolica della legalità romana, il Nuovo Cinema Aquila di Roma, bene confiscato alla mafia, destinato a finalità sociali, in particolare per lo svolgimento di attività di educazione al cinema e dato in concessione da Roma Capitale - dipartimento attività culturali. Organizzato dalla fondazione Media Literacy in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, dalle 10 alle 13 avrà luogo la premiazione degli studenti.