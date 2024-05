Eolie, incidente a bordo di una barca a vela: bambino di 4 anni soccorso dalla guardia costiera

Incidente a bordo di una barca a vela in navigazione al largo di Alicudi e un bambino di 4 anni è stato soccorso dalla guardia costiera. L’operazione ha avuto il coordinamento del Maritime Rescue Sub Center di Catania, a seguito di una segnalazione via radio, e l’intervento è stato effettuato nel tratto di mare tra l’Isola di Alicudi e Filicudi al fine di prestare assistenza ad un bambino di 4 anni coinvolto in un incidente a bordo di una unità da diporto a vela.

La segnalazione era stata fatta dai genitori e ha visto coinvolti il battello A65 dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari ed un peschereccio dirottato in zona. A causa delle condizioni mediche del bambino infortunato e la distanza dalla costa, in coordinamento con il centro italiano radio medico, è stato disposto l’intervento aereo di un mezzo Nemo decollato dalla stazione aeromobili della guardia costiera di Catania.

Il bambino, successivamente è stato stabilizzato a bordo dell’elicottero dal personale medico e trasportato in sicurezza presso il policlinico di Messina.