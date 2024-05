Fuga lampo dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, detenuti ripresi dopo due ore

Fuga lampo per due detenuti del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Uno è stato riacciuffato quasi subito, l'altro arrestato poco dopo. Erano riusciti ad allontanarsi fuggendo dal cortile in cui in genere passeggiano i detenuti, ma sono stati subito riacciuffati, giro di un paio d'ore, dalla polizia penitenziaria con il supporto dei carabinieri.

Sono comunque esplose le polemiche per la facilità della fuga e per la scarsa sicurezza del penitenziario messinese, come sottolinea il sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe. «Bravissimi i colleghi di Barcellona che, in due momenti diversi, hanno bloccato i due detenuti - racconta Donato Capece, segretario generale ​ - ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria della Nazione. Questa evasione lampo è la conseguenza dello smantellamento, negli anni, delle politiche di sicurezza dei penitenziari. Smembrare la sicurezza interna delle carceri con vigilanza dinamica, regime aperto ed assenza di Polizia Penitenziaria favorisce inevitabilmente gli eventi critici, che sono costanti e continui», prosegue il sindacalista.