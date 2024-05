Patti, tragico scontro auto-moto: muore personal trainer

Incidente mortale nel primo pomeriggio sulla strada statale 113 all’altezza del bivio per Valle di Tindari, nel Comune di Patti.

A perdere la vita un giovane uomo, Massimo Di Luca, 38 anni, alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con una vettura. Fatale lo schianto con un’auto che procedeva in direzione opposta. Nell’impatto il motociclista è stato catapultato sull’asfalto, riportando gravi ferite. Illeso il conducente dell’auto. Il centauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Romeo di Patti, dove i sanitari lo hanno stabilizzato e intubato prima di disporne il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Ma le condizioni del 38enne sono nuovamente precipitate, determinandone la morte poco prima del trasferimento.

La notizia dell’incidente mortale ha sconvolto l’intera comunità pattese, dove Massimo Di Luca era conosciuto e apprezzato da tutti. Personal trainer di professione e grande appassionato di moto e auto d’epoca, Massimo amava trascorrere il tempo libero facendo lunghe passeggiate in moto, spesso in compagnia degli amici di sempre, con i quali condivideva la passione per le due ruote. Il tragico incidente è avvenuto proprio durante una delle consuete passeggiate in moto, mentre stava rientrando a Patti dopo aver trascorso qualche ora a Tindari.