Turisti importunati in strada, due denunciati a Stromboli

A Stromboli e Vulcano i carabinieri hanno segnalato due persone che in stato di ubriachezza importunavano i turisti. Complessivamente i denunciati sono stati quattro e sei segnalati per droga.

Nell’ambito delle verifiche stradali, i militari dell’arma hanno controllato più di 200 persone e oltre 100 veicoli. Diverse le violazioni contestate: tra le tante quelle relative alla sicurezza di pedoni e automobilisti.

A Lipari hanno denunciato un soggetto perché si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, mentre i militari delle stazioni di Vulcano e Stromboli, hanno proceduto nei confronti di due individui, segnalati alla prefettura di Messina, in quanto sorpresi, in stato di ebrezza, ad importunare i turisti sulla pubblica via. Per quanto riguarda i servizi antidroga, sei giovani di età compresa tra i 22 ed i 35 anni sono stati segnalati alla prefettura perché assuntori di droghe con sequestro di dosi di hashish, cocaina e marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.