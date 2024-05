Travolge una donna ferendola e poi fugge via, caccia ad un pirata della strada a Milazzo

Un altro incidente nel Messinese con un pedone come involontaria vittima e un pirata della strada che scappa via senza alcuna remora. L'investimento è accaduto nel tardo pomeriggio a Milazzo. Una donna è rimasta a terra, ferita al viso. Sul posto la polizia municipale che ha sentito alcuni testimoni e sta verificando le immagini di videosorveglianza della zona per rintracciare il giovane, che a bordo dello scooter è fuggito via.

Sembra, dalle ricostruzioni, che il ragazzo in un primo momento si fosse fermato ma poi invece di spostare il motorino, uno Scarabeo che era finito in mezzo alla carreggiata, ha ingranato la marcia e si è allontanato. Indagini da parte della polizia municipale e anche dei carabinieri della stazione di Milazzo. La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.