Violenza sessuale e rapina in casa, due arresti a Barcellona Pozzo di Gotto

Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina in abitazione. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno arrestato due stranieri, un uomo di 51 anni e una donna di 30. Il primo finito in carcere, l’altra agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.