Il diciannovenne morto a Messina: agli amici aveva mostrato con orgoglio la pistola che aveva in mano

È un giallo la morte di Michele Lanfranchi (nella foto), un giovane di 19 anni, trovato sabato notte a Messina con una pistola nella sua mano destra e un bossolo calibro 7.65 accanto al corpo privo di vita. Il cadavere era riverso in una pozza di sangue sul marciapiede di via Michelangelo Rizzo, nel rione Giostra, un quartiere periferico della città, tristemente noto per le scorribande di clan criminali che controllano lo spaccio degli stupefacenti e il racket delle estorsioni.

Lanfranchi, che aveva precedenti, per spaccio di droga e per reati contro il patrimonio, a quanto pare, durante la serata trascorsa in compagnia di amici, avrebbe mostrato con orgoglio la pistola che aveva in mano. Tutti i presenti alla serata sono già stati interrogati e sottoposti alla prova dello stub, per accertare eventuali residui di arma da fuoco. Decisiva per fare chiarezza sulle cause della morte oltre all’autopsia, già disposta dalla magistratura, sarà anche la perizia dattiloscopica e balistica sull’arma. Il ragazzo, a quanto pare, non sarebbe morto in strada, ma nell'abitazione di un amico, nei pressi di via Michelangelo Rizzo, dove è stato poi ritrovato il cadavere.

Michele Lanfranchi, che avrebbe compiuto 20 anni a luglio, viene descritto come un ragazzo un po' eccentrico. Alcune foto del suo profilo Facebook lo immortalano con una folta barba, un bastone in mano, una giacca elegante e camicie griffate. Numerosi gli amici della vittima che si dicono increduli e affranti per la sua morte. «Non voglio crederci - scrive Tindara - poco prima eri con me, mi sembra un incubo...». E Lelia aggiunge: «Non ci sono parole per esprimere il vuoto che hai lasciato, non ci posso pensare, mi ricordo quando ci siamo visti l'ultima volta. Mi chiamavi zia Lella, ti voglio ricordare con quel sorrisone che avevi. Eri un ragazzo socievole, scherzavi sempre. Rip, angelo bello».