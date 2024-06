Vulcano, moto contro auto: giovane turista trasferito al policlinico in elisoccorso

Due turisti francesi con un motorino a noleggio all'incrocio sotto cratere di Vulcano hanno perso il controllo del mezzo, che si è scontrato con una macchina in transito.

È stato necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa con la guardia medica e una volta stabilizzato il giovane turista è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto al policlinico di Messina.

I sanitario hanno riscontrato un grave trauma facciale con ferite multiple al viso. Per la ragazza invece solo leggere escoriazioni.

Sono anche intervenuti i carabinieri per avviare le indagini su quanto accaduto.

Un altro incidente si è verificato a Lipari. Protagonista un isolano a bordo di uno scooter che è caduto forse a causa di un malore. Soccorso con l’ambulanza trasferito al pronto soccorso: per il sospetto trauma è stato ricoverato al Papardo di Messina.

Foto notiziarioeolie.it