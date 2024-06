Vulcano, torna la paura per le emissioni di gas: evacuata un'abitazione

A Vulcano torna la preoccupazione per la fuoriuscita di gas e il sindaco Riccardo Gullo ha emesso una ordinanza per una famiglia che potrebbe essere a rischio e che quindi dovrà lasciare l’abitazione.

Il fabbricato è sito in contrada Baracca. I valori dei gas che dopo il primo allarme si erano ridotti, difatti, ora sono lievitati di nuovo anche se lievemente. È stato verificato dalla rete di osservazione multiparametrica dei vulcanologi dell’Ingv che hanno rilevato alcune variazioni significative dei parametri monitorati nel sistema vulcanico di La Fossa, con l’incremento nei fluidi magmatici. Trovandosi l’abitazione della signora in una area ad elevato rischio per la presenza di una mofeta (attività vulcanica), era stato ritenuto prematuro rimuovere l’interdizione al fabbricato.

Alla famiglia la giunta Gullo ha garantito la prosecuzione dell’affitto di un appartamento per ulteriori mesi sei, coprendo i costi con le somme assegnate al Comune.