Messina, anziano aggredito e picchiato sull'autobus dopo una lite

Un anziano è stato aggredito e picchiato mentre si trovava a bordo di un autobus, numero 29 dell'Atm. Secondo una prima ricostruzione questa mattina all'interno della vettura sarebbe scoppiata una lite tra due passeggeri, un giovane avrebbe aggredito una persona anziana e sarebbe fuggito.

In quel momento l'autobus si trovava in transito su via Garibaldi, nei pressi di piazza Castronovo, e l'autista ha immediatamente fermato il mezzo. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i sanitari hanno soccorso l'anziano.

In via Garibaldi è giunta anche una volante della polizia. Gli agenti hanno ascoltato alcuni testimoni per capire l'origine del gesto e rintracciare il responsabile dell'aggressione.

Sulla linea sono stati registrati rallentamenti di circa mezz'ora.