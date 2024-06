Gioiosa Marea, la truffa del finto maresciallo: arrestato ventunenne di Catania

La truffa risale al 14 maggio scorso. Nella tarda mattinata la telefonata alla signora di Gioiosa Marea, proveniente da un numero sconosciuto. Il finto maresciallo le aveva inizialmente chiesto se avesse parenti all’estero. Acquisite le informazioni a lui necessarie, aveva tirato fuori la storia dell’investimento, invitando l’interlocutrice a raggiungere il centro di Gioiosa Marea e specificandole di non recarsi in caserma. La telefonata è durata più di un’ora.

Chiusa la conversazione, però, la donna era andata alla stazione dei carabinieri, i quali le avevano riferito di non averla mai contatta e che, pertanto, quella telefonata poteva essere un tentativo di truffa. La donna è così tornata subito a casa, dove aveva lasciata da sola l’anziana madre, la quale, nel frattempo, aveva anche lei risposto a una chiamata del finto maresciallo, che aveva preannunciato l'arrivo di un consulente del tribunale, cosa che era effettivamente accaduta dopo qualche minuto. Il sedicente consulente del tribunale aveva informato l’anziana donna che la figlia, abitante all’estero, aveva investito un pedone e che, per tale motivo, a titolo di risarcimento a favore della vittima, avrebbe dovuto consegnargli 300 euro e degli oggetti in oro. Prima di farlo, la donna aveva chiesto di contattare la figlia, ma senza riuscirvi, poiché le era stato riferito che la signora era impegnata al telefono proprio con i carabinieri di Gioiosa Marea per la risoluzione del problema. Così l’anziana si è convinta a consegnava monili d’oro e 100 euro in contanti, per un valore complessivo di circa 7.000 euro. Prima di allontanarsi, l’uomo ha chiesto all’anziana signora informazioni su eventuali conti correnti. La donna ha risposto di non avere alcuna disponibilità di fondi.