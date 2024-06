Parteciparono a una sparatoria in centro città: Daspo per tre messinesi

Tre provvedimenti di Daspo sono stati adottati nei giorni scorsi dal questore di Messina, Antonino Gargano, nei confronti di persone che hanno preso parte a una sparatoria e all’aggressione di un uomo, il 18 ed il 19 maggio scorsi, in un locale di via Loggia dei Mercanti, alle spalle del Duomo. A poche ore dal grave episodio, infatti, gli investigatori della squadra mobile erano riusciti ad identificare i presunti protagonisti della vicenda denunciandoli in stato di fermo per tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

Leggi anche Sparatoria nel pieno centro di Messina: due arresti per tentato omicidio

Ai destinatari del Daspo è stato intimato il divieto di accedere, per periodi che vanno dai 18 ai 24 mesi, ad alcuni bar ed esercizi commerciali del centro.