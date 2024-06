Lutto nel mondo sindacale, stroncato da un malore Sergio Crisafulli

Il mondo sindacale è in lutto. È morto nella notte, a 66 anni, Sergio Crisafulli, stroncato da un malore, nella sua casa a Gaggi. Autista in pensione del gruppo Sais ha speso la sua vita spesa per i diritti dei lavoratori e proprio giovedì scorso, a Giardini Naxos, era stato eletto segretario provinciale della Faisa Cisal Messina. Nel 2022 era stato anche candidato al Parlamento Regionale con Sud chiama Nord.

La morte di Crisafulli è stata annunciata dalla famiglia: «Lontana l'idea doverti salutare per l'ultima volta, così all'improvviso, come un lampo a ciel sereno e nel totale silenzio della notte. Te ne sei andato alla casa del Padre dove da lassù sono sicuro che continuerai a vegliare sulla tua famiglia continuando ad essere il marito, padre e nonno amorevole. Doti che ti hanno sempre contraddistinto nella tua purtroppo corta vita terrena».

Su Facebook si succedono i messaggi di cordoglio. La segreteria della Faisa Cisal, scrive: «Con sgomento e profondo dolore apprendiamo della improvvista scomparsa del nostro segretario provinciale della Faisa Cisal di Messina e delegato regionale delle aziende private in Sicilia, Sergio Crisafulli. Uomo con spiccate doti umane, figura importante della Faisa Cisal con evidenti competenze in materia sindacale, ma soprattutto, sempre dedito alla difesa di lavoratori e lavoratrici indifesi e senza voce». La segreteria regionale della Faisa Cisal ha commentato così: «Una perdita per tutti noi tutta la Faisa Cisal e la segreteria regionale è vicina al dolore della famiglia e in particolare al figlio Salvo, componente della segreteria regionale, a cui saremo sempre vicini sia come amici che come sindacato che senza di lui perde un punto di riferimento davvero importante. Conoscitore della materia come nessuno per quanto riguarda il settore dei trasporti privati era un guerriero e un punto di riferimento insostituibile i lavoratori del settore Autolinee Private. Una energia smisurata che lascia come insegnamento sindacale alle nuove leve la grande passione con cui ha condotto tutte le sue battaglie. Non lo dimenticheremo». Cordoglio espresso anche dalle segreterie di Fit Cisl, Uil Trasporti e Orsa Trasporti.