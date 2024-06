Minaccia il datore di lavoro dopo il licenziamento, un arresto a Falcone

Non accetta il licenziamento e minaccia il datore di lavoro. Una vera e propria persecuzione, finita con una denuncia. È successo a Falcone, in provincia di Messina, e la vittima si è rivolta ai carabinieri, che hanno iniziato le indagini e posto fine a questo incubo.

A ricostruire la vicenda il sostituto Procuratore della Repubblica di Patti Antonietta Ardizzone, che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare personale in carcere in riferimento alle condotte accertate.

L’uomo, infatti, non avendo accettato la scelta della datrice di lavoro di licenziarlo, ha più volta molestato e minacciato la vittima, che viveva nella paura e nel timore per l’incolumità propria e dei propri ccari. In più occasioni l’uomo si è infatti appostato all’ interno ed all’esterno del locale, importunando ed intimorendo clienti e dipendenti presenti, fino a che la vittima ha detto basta. Il 25enne si trova adesso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’autorità giudiziaria.