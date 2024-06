Messina, dà fuoco alla vetrina di un bar: arrestato

Un diciottenne è stato arrestato nella notte tra il 21 e il 22 giugno, in flagranza di reato dai poliziotti delle volanti della polizia, per avere dato fuoco alla vetrina di un bar di via Catania. L’uomo ha tentato poi di evitare la cattura, dandosi alla fuga per le vie cittadine a bordo di un motociclo risultato - dai successivi accertamenti - rubato.

Il giovane era stato visto da un poliziotto libero dal servizio mentre, con il volto coperto, mentre versava liquido contenuto in una bottiglietta di plastica sulla vetrina di un bar. Il ladro una volta appiccato l’incendio si è dato alla fuga, inseguito dall’agente che ha alletato la Sala Operativa e una volante. Il ragazzo è stato bloccato.