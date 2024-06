Milazzo, si schianta con la moto contro un albero: muore un ragazzo di 16 anni

Un sedicenne a bordo del suo scooter SH125 è morto in un incidente mortale avvenuto stamane in via Mangiavacca, la strada che da Archi conduce al Parco di Milazzo.

Il giovane, che si stava recando a lavoro in un locale di Milazzo, per cause anncora da accertare ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un albero. Un impatto che gli ha provocato gravissimi traumi. Trasportato in ospedale dall’ambulanza dl 118 è morto pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso.