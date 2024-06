Scontro tra un'auto e una moto a Gaggi, nel Taorminese: muore un uomo di 44 anni

Tragico incidente stradale a Gaggi, comune vicino a Taormina: nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un uomo di 44 anni. Si tratta di Rosario Cardillo, di Mascali, in provincia di Catania. L'impatto si è verificato nella zona centrale del paese.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine arrivate sul posto, l'uomo era in sella a una moto Ktm e stava viaggiando verso Graniti quando è avvenuto lo schianto con un’auto che si stava immettendo sulla statale dalla via Roma. Le condizioni del motociclista si sono rivelate subito molto gravi e, nonostante i soccorsi, è arrivato ormai senza vita all'ospedale di Taormina. Alla guida dell'auto c'era una donna di Gaggi che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata nello stesso ospedale.

Per lei è stato necessario un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono condotte dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Taormina che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente.