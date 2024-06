A Santo Stefano Camastra ordigno artigianale contro l'auto dei carabinieri, militari illesi: 22enne finisce in cella

Un ordigno rudimentale è stato lanciato contro un’auto dei carabinieri di Santo Stefano di Camastra, mentre due militari vi stavano salendo a bordo. L’esplosione, per un caso fortuito, non li ha raggiunti direttamente, ma alcune gocce di acido cloridrico, contenute nell’artificio, sono finite sulla divisa di un investigatore e danneggiato l’autovettura di servizio.

A lanciare l’ordigno rudimentale sarebbe stato un 22enne che è stato arrestato in flagranza di reato per pubblica intimidazione con uso di armi, fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, danneggiamento e per violazioni in materia di controllo delle Armi. Le indagini sul caso sono coordinate dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, e dal sostituto Giovanna Lombardo.

Sul movente del gesto, al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa, compresa quella della partecipazione del 22enne a una «challenge» sui social. Il giovane, infatti, avrebbe ripreso alcune delle fasi preparatorie sino al lancio dell’ordigno rudimentale e alla sua deflagrazione, con l’intento, è l’ipotesi dei carabinieri, verosimile di pubblicarla successivamente online.