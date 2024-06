Ancora incendi in Sicilia, bruciano le colline attorno a Messina

Ancora incendi in Sicilia. I vigili del fuoco del comando di Messina, in collaborazione con il corpo forestale regionale, sono intervenuti nella zona collinare di Salice per un vasto incendio di sterpaglie.

Le squadre intervenute prontamente sono riuscite a contenere le fiamme principalmente in una zona boschiva nei pressi del bosco della Candelora. Vista la pericolosità delle operazioni di spegnimento, a causa di residuati bellici emersi nella zona (zona rossa), si è deciso di intervenire per via aerea tramite un elicottero della forestale che ha effettuato diversi lanci di acqua coordinati. Dal comando dei vigili del fuoco sono partiti diversi mezzi operativi tra cui l'autobotte pompa, pick-up con modulo boschivo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse.