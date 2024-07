Caronia, bimbo di quattro anni cade in piscina e perde i sensi: grave in ospedale

Si trova ricoverato in condizioni gravi ma stabili al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina un bimbo di 4 anni caduto accidentalmente in una piscina di un agriturismo a Caronia, dove si trovava in vacanza con i genitori di nazionalità polacca.

I fatti nel primo pomeriggio di ieri quando, secondo i primi riscontri, il piccolo sarebbe caduto in acqua mentre giocava a bordo piscina.

Tempestivi i soccorsi, il piccolo è stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello dove i medici, dopo aver prestato le prime cure, hanno deciso il trasferimento in elisoccorso a Messina.