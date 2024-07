Incendio a Lipari: spento in un'ora dai vigili del fuoco

Due interventi dei vigili del fuoco per un incendio che si è sviluppato nella borgata alta di Pirrera e per una fuga di gas a Canneto, località turistica di Lipari.

Le fiamme si sono propagate vicino alla provinciale Pirrera-Serra. A un centinaio di metri vi erano abitazioni di isolani e villeggianti. Il rogo probabilmente è partito a causa di una cicca di sigarette lanciata da un passante. Il fuoco si è esteso per circa 300 metri quadri, bruciando vegetazione mediterranea. L'arrivo dei vigili del fuoco, al comando del facente funzioni Lorenzo Basile, anche per il vento che soffiava, ha evitato che potesse espandersi. E in un'ora è stato domato.

La seconda chiamata è avvenuta l'altro ieri notte verso l'una a Canneto per una fuga di gas che proveniva da una abitazione. L'allarme era stato lanciato da alcuni vicini che avevano anche bussato alla porta della signora, ma non c'era stata risposta e si rivolgevano ai vigili del fuoco. E anche stavolta il loro intervento è andato a buon fine, evitando il pericolo. La nonnina di 90 anni che stava dormendo e non si era accorta di nulla, dopo essere stata svegliata, ha ringraziato.