Incidente a Messina: un'auto si ribalta a Torre Faro, due persone ferite

Ancora un incidente a Messina, a Torre Faro. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha perso il controllo della propria auto, per cause in corso d'accertamento, e si è ribaltata.

L'incidente è avvenuto in via Senatore Arena e la strada è rimasta bloccata. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse. Lanciato l'allarme, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della municipale. Il traffico è rimasto paralizzato visto che il mezzo ha invaso l'intera carreggiata.

Sempre nella notte, un altro incidente, nella zona Nord, ha coinvolto un bus Atm. Anche in questo caso ripercussioni al traffico veicolare. In questo caso non si sono registrati feriti.