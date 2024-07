Incidente a Messina, un'auto si ribalta tra viale Boccetta e via Cavour: una donna è grave

Ancora un incidente stradale con gravi conseguenze a Messina. Il sinistro in viale Boccetta e corso Cavour, una zona particolarmente trafficata. Una donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo dopo un tamponamento tra due vetture. La signora è stata trasportata in codice rosso al Policlinico, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto un'ambulanza del 118 e la sezione infortunistica della polizia municipale che dovrà ricostruire l'esatta dinamica. Indagini da parte dei vigili urbani.