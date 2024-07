Stromboli, forte esplosione del cratere: nube di cenere in cielo e spiagge evacuate

Forte esplosione del cratere. Nube di cenere gigantesca in cielo. Scattato anche l'allarme delle sirene, ma non c'è stata onda anomala. L'aliscafo in arrivo a Stromboli bloccato: non è stato fatto attraccare ed è ritornato indietro.

Turisti e isolani allontanati dalle spiagge e dal centro abitato le forze dell'ordine hanno distribuito mascherine e tutta la gente è stata invitati a rifugiarsi in chiesa nella piazza principale di San Vincenzo.

L'eruzione è visibile da tutte le isole anche da Filicudi e Alicudi le più lontane.

Foto e video notiziarioeolie.it

Notizia in aggiornamento