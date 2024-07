Messina, notte di fuoco a Gravitelli: fiamme ancora da domare

Un vasto incendio, probabilmente scaturito da sterpaglie, si è sviluppato nella notte a Gravitelli, a Messina. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, questa mattina le fiamme sono ancora alte. I pompieri stanno intervenendo sia dalla zona del serbatoio Montesanto che dall'alto con elicottero.

C’è tanta preoccupazione fra i residenti. Sul posto anche la forestale.

Nella notte, un altro rogo sempre in provincia di Messina, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco, in un cantiere di Nizza di Sicilia. L’incendio ha coinvolto materiali edili e di risulta dinanzi ad un fabbricato in ristrutturazione. Danneggiate anche un’auto e alcune parti esterne di una abitazione vicina. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Messina, con autopompa serbatoio, pick up e autobotte.