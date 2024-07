Vulcano, diportista ritrovato morto in mare dalla guardia costiera

A Vulcano altro uomo morto ritrovato in mare alle Eolie. Ma stavolta non è un migrante. A dare l'allarme, nonostante il cuore della notte, sono stati alcuni pescatori in transito nel tratto di mare.

Informata la guardia costiera, verso le 2 di notte, il tenente di vascello dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Fabio Cicero ha inviato la motovedetta e avviate le ricerche, è stato rinvenuto il corpo privo di vita.

Trasferito al porto di Pignataro è giunta anche l'ambulanza per le verifiche di rito. Ed è stato trasferito nella sala mortuaria del cimitero di Lipari.

Sulle notizie c'è ancora riserbo da parte delle autorità, ma si dovrebbe trattare di un diportista.

Da accertare se si tratta di un incidente o altro.

Informata anche la procura della Repubblica che dovrà decidere se far eseguire l'autopsia.

Alle Eolie - ricordiamo - sono stati già quattro i corpi di migranti rinvenuti morti in mare e solamente di uno, a seguito della pubblicazione della foto con tatuaggi, si è arrivati all'identificazione da parte dei familiari.