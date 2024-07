Siccità, a Lipari parte l'appello a limitare i consumi

«Non consumate troppa acqua». L’appello lo ha lanciato a Lipari il responsabile del servizio idrico comunale Nico Russo. «Nonostante l’approvvigionamento idrico - spiega - è garantito dai dissalatori e dalle navi cisterna, le scarse precipitazioni dei mesi passati hanno impoverito le scorte di acqua dei privati. Tale condizione ha incrementato il fabbisogno idropotabile dalla rete idrica comunale che non è possibile compensare a causa dell’attuale assetto infrastrutturale».

In particolare, le zone alte nell’isola di Lipari (frazioni di Pianoconte e Quattropani) richiedono, in questo momento, un quantitativo di acqua molto maggiore rispetto alla capacità distributiva. Al fine di consentire il recupero degli accumuli nei serbatoi di Varesana e Monte. Sant’Angelo e quindi continuare a garantire la distribuzione è necessario sospendere la distribuzione nella frazione di Quattropani nei giorni 18 e 19 luglio 2024 e nella frazione di Pianoconte i giorni 22 e 23 luglio 2024. Russo ha quindi invitato i cittadini e anche i tanti turisti a non sciupare l’acqua.