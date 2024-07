Incidente sulla Messina-Catania, scontro tra un furgone e un autocarro: un ferito

Ancora un incidente stradale sull'autostrada Messina-Catania. Questa mattina, intorno alle 7,30, si sono scontrati due mezzi: un furgone Peugeot Boxer e un autocarro Volvo. Il tamponamento è avvenuto all’interno della galleria Sant’Alessio, al km 29,500 della carreggiata in direzione Catania, in territorio di Forza d’Agrò.

Il conducente del furgone è rimasto ferito. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno soccorso l'uomo e lo hanno trasferito presso l'ospedale di Taormina per ulteriori accertamenti, non è in pericolo di vita. In galleria si sono formate lunghe code che sono arrivate fino a Santa Teresa di Riva; il furgone, che ha subito i maggiori danni nella parte anteriore, ha infatti invaso sia la corsia di marcia che quella di sorpasso, bloccando la circolazione.

Oltre all'ambulanza del 118, sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della polizia stradale di Giardini Naxos e i vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. Sono stati effettuati i rilievi del caso e dopo la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza della strada , la circolazione è tornata ad essere regolare.