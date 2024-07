Lipari, due escursionisti in difficoltà: arriva l'elicottero per portarli in salvo

Due turisti (mamma e figlio) in difficoltà in un sentiero di Porticello e, per aiutarli, si sono mobilitati i vigili del fuoco sia da terra che con l'elicottero giunto da Catania. La coppia aveva fatto un'escursione lungo il sentiero della montagna bianca di pomice che, in molti punti è a rischio, non riuscendo più a ritrovare la strada di ritorno.

Scattato l'allarme i vigili del fuoco si sono attivati per il recupero ed è stato richiesto anche l'intervento di un elicottero. Dopo varie ricognizioni l'equipaggio è riuscito a notare i due escursionisti, originari di Foggia, e, tra non poche difficoltà, sono stati issati a bordo. Il velivolo ha quindi raggiunto la pista dell'ospedale: mamma e figlio sono stati visitati al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato alcune contusioni ma sono stati dimessi in buone condizioni.

Foto notiziarioeolie.it