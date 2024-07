Lipari, allarme per un forte odore di nafta: gasolio in mare, scattano le indagini

Un forte odore di nafta per alcune ore ha allarmato abitanti e turisti nel centro storico di Lipari. Dalle prime indagini sembra che vi sia stato un consistente sversamento di gasolio in mare. L'allarme è stato lanciato sia in località Marina Lunga che sul corso. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, la guardia costiera e i carabinieri. Sono subito scattate le indagini, soprattutto nell'area portuale di Sottomonastero, la più colpita, dove molti hanno subito irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Le verifiche puntano adesso ad accertare la provenienza.

Foto notiziarioeolie.it