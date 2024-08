Un guasto al motore del serbatoio lascia Panarea a secco

In pieno agosto con tanti turisti e 40 gradi, un guasto al motore del serbatoio rischia una crisi idrica a Panarea. Il disservizio lo segnala l’isolano Sasà Santomauro. «Sull'isola di Panarea, soprattutto in località Drautto - tuona - manca l'acqua da più di cinque giorni e oggi sarà impossibile effettivamente lavarsi le mani e fare una doccia. Le cisterne sono completamente a secco. Mi chiedo però come mai ieri l'acqua in altra area dell'isola arrivava?». La ditta Belmar amministrata da Mauro Bellino precisa che entro oggi (2 agosto) l’inconveniente sarà eliminato. Ma anche da Lipari serpeggia il malumore soprattutto nelle zone alte di Pianoconte.

«Le due borgate - racconta la ristoratrice Rosaria Casamento - che sono il cuore dell'isola per ciò che riguarda agricoltura e allevamenti di animali piccoli e grandi è possibile che non possiamo avere nemmeno l'acqua? Siamo sempre i più disagiati ma questo è troppo Ai nostri animali e alle nostre colture che con tanti sacrifici portiamo avanti non può e non deve mancare l'acqua Specie su un’isola che ha il dissalatore».