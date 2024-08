Lipari, dopo 10 anni di lavori completate le reti idriche

Lipari è piena di turisti – anche se a luglio e pure questi primi giorni di agosto si è registrato un calo di vacanzieri – e nelle zone alte dell’isola soprattutto a Quattropani e Pianoconte c’è crisi idrica. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Gullo sta correndo ai ripari. «Finalmente - racconta Gullo - è stata completata la consegna delle reti idriche realizzate dalla Regione e rimaste inutilizzate per 10 anni. I due tratti di rete idrica realizzati con ordinanza di Protezione Civile del 2009 sono stati consegnati definitivamente al Comune: uno in località Bagnamare, e l’altro in località Due Vie di Piano Conte».

«Una volta collegati alla rete esistente, tramite la realizzazione dei relativi by pass – puntualizza il primo cittadino eoliano - si eviteranno i continui e onerosi interventi sulla vecchia condotta, che finalmente andrà in pensione, ponendo fine alle notevoli dispersioni idriche del passato. Dopo circa un decennio, grazie al nostro intervento, si chiude un’altra vicenda che ha causato gravi danni a beneficio degli utenti del Comune».